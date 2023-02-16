Поповнення в Одеському зоопарку: у кого ще з'явилося потомство

Побачити малюків можна щодня

В Одеському зоопарку продовжується бейбі-бум. Одразу після дня закоханих там народилося троє ягнят.

Про це повідомляє КУ "Одеський зоопарк".

"Новонароджені почуваються добре, мають чудовий апетит і граються зі своїми родичами. Дитинчата перебувають у вольєрі та доступні для огляду відвідувачам", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Різдва у звіринці також стало на двоє ягнят більше. Дитинчата вже виросли й сміливо гуляють по вольєру.

У День Святого Миколая у сімействі лам народилося дитинча. Це вже четвертий малюк, який з'явився на світ у лам цього року. Новонароджений почувається добре і вже гуляє разом із дорослими. Побачити маленьких тварин можна у відкритому вольєрі щодня з 9:00 до 17:00.

У 2022 році у звіринці з'явилося багато малят. Щасливими батьками стали лані, муфлони, антилопи, зебра, вивірки звичайні, тхори та багато інших. За традицією, одесити обрали імена новонародженим тваринам. Як назвали — читайте в матеріалі.

Нагадаємо, традиційно до свят в Одеському зоопарку приготували відеовітання. День святого Валентина не став виключенням. В центрі сюжету директор зоопарку Ігор Беляков. Він оточений закоханими в нього жінками, втім його серце зайняте любов'ю до тварин. Дивіться кліп в матеріалі.

Також з нагоди Дня закоханих одесити також обрали найромантичнішу пару року в Одеському зоопарку. Всього було представлено 14 кандидатів. Переможцями стали три пари. На першому місці, з великим відривом, пара білих левів. Друге місце посідає пара єнотів-полоскунів. За третє місце боролися пара лам та вивірок звичайних, але все ж таки з невеличким відривом лідирує пара вивірок.