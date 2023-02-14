"Нехай знайде любов усіх": в Одеському зоопарку випустили кліп до дня закоханих
Традиційно до свят в Одеському зоопарку приготували відеовітання. День святого Валентина не став виключенням.
Новий кліп опублікували на сторінці КУ "Одеський зоопарк".
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В центрі сюжету директор зоопарку Ігор Беляков. Він оточений закоханими в нього жінками, втім його серце зайняте любов'ю до тварин.
"Кохайте, дуже палко кохайте. Та на мене не зазіхайте, бо я люблю папуг і вовків, тхорів, орлів і їжаків. Тож ви мене не зваблюйте, бо серце моє зайняте", — співає директор зоопарку.
Пара року в зоопарку
З нагоди Дня закоханих одесити також обрали найромантичнішу пару року в Одеському зоопарку. Всього було представлено 14 кандидатів. Переможцями стали три пари. На першому місці, з великим відривом, пара білих левів. Друге місце посідає пара єнотів-полоскунів. За третє місце боролися пара лам та вивірок звичайних, але все ж таки з невеличким відривом лідирує пара вивірок. Сьогодні, 14 лютого, переможці у конкурсі отримують смачні подарунки. Показове годування пройде о 12:00.
Нагадаємо, перший кліп з початку повномасштабного вторгнення був до прийдешнього Гелловіну та назвали "Згинь, уся нечиста сила", у кінці якого "вибили" путіна. Подивитись його можна в матеріалі Новини.LIVE.
Друге відео присвятили новому року. Цього разу працівники вирішили показати казку "Аліса в країні див". Традиційно у головній ролі був директор Ігор Бєляков. Цього разу він перевтілився у роль Капелюшника.