В Одеському зоопарку випустили кліп до дня закоханих

В головній ролі — директор зоопарку

Традиційно до свят в Одеському зоопарку приготували відеовітання. День святого Валентина не став виключенням.

Новий кліп опублікували на сторінці КУ "Одеський зоопарк".

В центрі сюжету директор зоопарку Ігор Беляков. Він оточений закоханими в нього жінками, втім його серце зайняте любов'ю до тварин.

"Кохайте, дуже палко кохайте. Та на мене не зазіхайте, бо я люблю папуг і вовків, тхорів, орлів і їжаків. Тож ви мене не зваблюйте, бо серце моє зайняте", — співає директор зоопарку.

Пара року в зоопарку

З нагоди Дня закоханих одесити також обрали найромантичнішу пару року в Одеському зоопарку. Всього було представлено 14 кандидатів. Переможцями стали три пари. На першому місці, з великим відривом, пара білих левів. Друге місце посідає пара єнотів-полоскунів. За третє місце боролися пара лам та вивірок звичайних, але все ж таки з невеличким відривом лідирує пара вивірок. Сьогодні, 14 лютого, переможці у конкурсі отримують смачні подарунки. Показове годування пройде о 12:00.

Нагадаємо, перший кліп з початку повномасштабного вторгнення був до прийдешнього Гелловіну та назвали "Згинь, уся нечиста сила", у кінці якого "вибили" путіна. Подивитись його можна в матеріалі Новини.LIVE.

Друге відео присвятили новому року. Цього разу працівники вирішили показати казку "Аліса в країні див". Традиційно у головній ролі був директор Ігор Бєляков. Цього разу він перевтілився у роль Капелюшника.