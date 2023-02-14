В Одесском зоопарке выпустили клип ко дню влюбленных

В главной роли — директор зоопарка

Традиционно к праздникам в Одесском зоопарке приготовили видео поздравление. День святого Валентина не стал исключением.

Новый клип опубликовали на странице КУ "Одесский зоопарк".

В центре сюжета директор зоопарка Игорь Беляков. Он окружен влюбленными в него женщинами, впрочем, его сердце занято любовью к животным.

"Любите, очень горячо любите. Но на меня не посягайте, потому что я люблю попугаев и волков, хорьков, орлов и ежей. Так что вы меня не обольщайте, потому что сердце мое занято", — поет директор зоопарка.

Пара года в зоопарке

По случаю Дня влюбленных одесситы также выбрали самое романтическое время года в Одесском зоопарке. Всего было представлено 14 кандидатов. Победителями стали три пары. На первом месте, с большим отрывом, пара белых львов. Второе место занимает пара енотов-полоскунов. За третье место боролись пара лам и выверок обычных, но все же с небольшим отрывом лидирует пара выверок. Сегодня, 14 февраля, победители в конкурсе получают вкусные подарки. Показательное кормление пройдет в 12.00.

Напомним, первый клип с начала полномасштабного вторжения был в грядущий Гэлловин и назвали "Сгинь, вся нечистая сила", в конце которого "выбили" путина. Просмотреть его можно в материале Новини.LIVE.

Второе видео посвятили новому году. На этот раз работники решили показать сказку "Алиса в стране чудес". Традиционно в главной роли был директор Игорь Беляков. На этот раз он превратился в роль Шляпника.