Пополнение в Одесском зоопарке: у кого еще появилось потомство

Увидеть малышей можно каждый день

В Одесском зоопарке продолжается бейби-бум. Сразу после дня влюбленных там родилось трое ягнят.

Об этом сообщает КУ "Одесский зоопарк".

"Новорожденные чувствуют себя хорошо, имеют отличный аппетит и играют со своими родственниками. Детеныши находятся в вольере и обозримы посетителям", — говорится в сообщении .

Напомним, в канун Рождества в зверинце также стало на два ягнёнка больше. Детеныши уже выросли и смело гуляют по вольеру.

В День Святого Николая в семействе лам родился детеныш. Это уже четвертый малыш, появившийся на свет в лам этого года. Новорожденный чувствует себя хорошо и уже гуляет вместе со взрослыми. Увидеть маленьких животных можно в открытом вольере каждый день с 9:00 до 17:00.

В 2022 году в зверинце появилось много малышей. Счастливыми родителями стали лани, муфлоны, антилопы, зебра, обыкновенные выверки, хорьки и многие другие. По традиции одесситы выбрали имена новорожденным животным. Как назвали — читайте в материале.

Напомним, традиционно к праздникам в Одесском зоопарке приготовили видеопоздравления. День святого Валентина не стал исключением. В центре сюжета директор зоопарка Игорь Беляков. Он окружен влюбленными в него женщинами, впрочем, его сердце занято любовью к животным. Смотрите клип в материале.

Также по случаю Дня влюбленных одесситы также выбрали самое романтическое время года в Одесском зоопарке. Всего было представлено 14 кандидатов. Победителями стали три пары. На первом месте, с большим отрывом, пара белых львов. Второе место занимает пара енотов-полоскунов. За третье место боролись пара лам и выверок обычных, но все же с небольшим отрывом лидирует пара выверок.