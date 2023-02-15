Кожне життя на вагу золота: одеські рятувальники дістали пса із глибокої ями
Вчора ввечері до Служби порятунку звернулись занепокоєна одеситка. Вона повідомила, що по вулиці Педагогічній кут провулка Полуничний пес впав у яму і його не можуть звідти дістати. Одеські ДСНСники дістали чотирилапого із глибокої пастки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
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"На місце вирушили рятувальники, які за допомогою трьох колінчатої драбини витягли собаку та передали щасливій господарці", — йдеться в повідомленні.
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Одеські рятувальники приходять на допомогу не тільки людям, а й беззахисним чотирилапим друзям. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але пожежники вчасно прийшли на порятунок.
Також в Одесі врятували життя маленькому песику. Рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка.
А ще в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро цуценят потребували негайної допомоги. Вони потрапили в справжню смертельну для малюків пастку — впали в котлован.
Також патрульні визволили чотирилапого, який застряг у покинутій будівлі. "Допоможіть врятувати Тобі", — саме таке повідомлення отримали інспектори й кинулися на порятунок.
Не розрахував своїх сил й маленький котик, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу. Його вдалось спустити.
Фото ілюстративне