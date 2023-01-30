Тобі вільний: Одеські патрульні врятували собаку, яка застрягла у покинутій будівлі

Господарка не могла самостійно визволити песика

В Одесі патрульні визволили чотирилапого, який застряг у покинутій будівлі. "Допоможіть врятувати Тобі", — саме таке повідомлення отримали інспектори й кинулися на порятунок.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Збентежена господарка повідомила охоронцям порядку, що вони гуляли, однак її пес злякався іншого собаки, зірвався з повідця та втік до покинутої будівлі. Жінка протягом години намагалася врятувати свого собаку, проте без допомоги їй це не вдалося.

Поліцейські почули, що собака перебуває у будівлі, яка була заблокована бетонними блоками. Патрульні спершу відсунули блоки, а потім чоловік зміг пролізти до будівлі та визволити Тобі.

"Щаслива господарка подякувала інспекторам за порятунок її песика та дуже раділа поверненню свого улюбленця. Друзі, не будьте байдужими, приходьте на допомогу тим, хто її потребує", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, одеські ДСНСники врятували маленького котика, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу.

Також пригадаємо історію з єнотоподібним собакою. Ціла рятувальна операція розгорнулася у Біляївці Одеського району. Тваринка намагалася непомітно потрапити до бази відпочинку "Пристань", що у місті Біляївка, але не розрахувала власних "габаритів" і гнучкість дерев'яного паркану, тому без допомоги рятувальників ніяк не обійшлось.