Тебе свободен: Одесские патрульные спасли собаку, застрявшую в заброшенном здании

Тоби свободен: одесские патрульные спасли собаку, застрявшую в заброшенном здании
В Одессе патрульные освободили четырехлапого, который застрял в заброшенном здании. "Помогите спасти Тебе", — именно такое сообщение получили инспекторы и бросились на спасение.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.
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Встревоженная хозяйка сообщила охранникам порядка, что они гуляли, однако ее пес испугался другой собаки, сорвался с поводка и убежал в заброшенное здание. Женщина в течение часа пыталась спасти свою собаку, однако без помощи ей это не удалось.
Полицейские услышали, что собака находится в здании, заблокированном бетонными блоками. Патрульные сначала отодвинули блоки, а затем мужчина смог пролезть в здание и освободить Тебя.
"Счастливая хозяйка поблагодарила инспекторов за спасение ее собачки и очень радовалась возвращению своего любимца. Друзья, не будьте равнодушными, приходите на помощь тем, кто в ней нуждается", — говорится в сообщении.
Напомним, в десские ГСЧСники спасли маленького котика, залезшего на дерево. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток.
Также вспомним историю с енотовидной собакой. Целая спасательная операция развернулась в Беляевке Одесского района. Зверек пытался незаметно попасть в базу отдыха "Пристань" в городе Беляевка, но не рассчитал собственных "габаритов" и гибкость деревянного забора, поэтому без помощи спасателей никак не обошлось.