Каждая жизнь на вес золота: одесские спасатели достали собаку из глубокой ямы
Вчера вечером в Службу спасения обратилась обеспокоенная одесситка. Она сообщила, что по улице Педагогический угол переулка Клубничный пес упал в яму и его не могут оттуда достать. Одесские ГСЧСники извлекли четырехлапого из глубокой ловушки.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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"На место отправились спасатели, которые с помощью трех коленчатых стремянок вытащили собаку и передали счастливой хозяйке", — говорится в сообщении.
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Одесские спасатели приходят на помощь не только людям, но и беззащитным четвероногим друзьям. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.
Также в Одессе спасли жизнь маленькой собачке. Спасатели вытащили четырехлапого друга из канализационного люка.
А еще в Черноморске, что на Одесчине, пятеро щенков нуждались в немедленной помощи. Они попали в настоящую смертельную для малышей ловушку — упали в котлован.
Также патрульные освободили четырехлапого, застрявшего в заброшенном здании. "Помогите спасти Тебе", — именно такое сообщение получили инспекторы и бросились на спасение.
Не рассчитал своих сил и маленький котик, который забрался на дерево. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток. Его удалось спустить.
Фото иллюстративное