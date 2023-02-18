В Рени спасли четвероногого, который не рассчитал свои габариты и застрял в водоотводной трубе.

Спасение четырехлапого: у Рени вытащили собаку
Спасатели Одесщины стоят не только на страже страны, но и защищают совершенно беззащитных. В Рени спасли собаку, которая не пролезла в водоотводную трубу.
Об этом сообщили спасатели ГСЧС в Одесской области.
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"Сегодня в Службу спасения позвонила по телефону неравнодушная жительница города Рени, и сообщила, что в отверстии бетонного забора жилого дома застрял пес, и не может сам оттуда выбраться" , — говорится в сообщении.
Спасателям для спасения понадобились специальные принадлежности. Речь о ручном аварийно-спасательном инструменте "Hooligan".
"Мы расширили отверстие бетонного забора и деблокировали испуганного малыша, после чего невредимая собачка направилась по своим делам" , — добавили спасатели.
Напомним, 15 февраля в Службу спасения обратилась обеспокоенная одесситка. Она сообщила, что по улице Педагогический угол переулка Клубничный пес упал в яму и его не могут оттуда достать. Одесские ГСЧСники извлекли четырехлапого из глубокой ловушки.
Животным Одесского зоопарка везет больше. Так, традиционно к праздникам в Одесском зоопарке приготовили видеопоздравления. День святого Валентина не стал исключением.
Также там продолжается бейби-бум. Сразу после дня влюбленных там родилось трое ягнят.