Одесские спасатели достали щенка из под земли

Здоровью четырехлапого ничего не угрожает

В Службу спасения поступило сообщение, что в Суворовском районе Одессы щенок упал в яму. Для спасения животного пришлось рыть туннель.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что четвероногий малыш провалился в яму глубиной примерно 3,5 метра и диаметром всего 10 сантиметров. Так что достать малыша было очень сложно.

"Физически было трудно представить, как его спасать, но наши ребята не растерялись и вызвали частный экскаватор, что рядом с ямой выкопал широкую и глубокую траншею, в которую с помощью стремянки-палки спустились спасатели и лопатой осторожно выкопали "туннель" до испуганного малыша", — говорится в сообщении.

Щенок вернулся в руки своей владелицы. Здоровью четвероногого ничего не угрожает.

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Одесские спасатели приходят на помощь не только людям, но и беззащитным четвероногим друзьям. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.

Также в Одессе спасли жизнь маленькой собачке. Спасатели вытащили четырехлапого друга из канализационного люка.

А еще в Черноморске, что на Одесчине, пятеро щенков нуждались в немедленной помощи. Они попали в настоящую смертельную для малышей ловушку — упали в котлован.

Также патрульные освободили четырехлапого, застрявшего в заброшенном здании. "Помогите спасти Тебе", — именно такое сообщение получили инспекторы и бросились на спасение.

Не рассчитал своих сил и маленький котик, забравшийся на дерево. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток. Его удалось спустить.