Одеські рятувальники врятували чотирилапого

Тварина опинилась в пастці

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Рені, що на Одещині собака впав у яму. Тварину вдалось дістати живою та неушкодженою.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

"Собака впав у яму, і не може сам звідти вибратись. За лічені хвилини рятувальники прибули на місце виклику та за допомогою драбини дістали бідолаху з 3-х метрової пастки цілим", — йдеться в повідомленні.

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Одеські рятувальники приходять на допомогу не тільки людям, а й беззахисним чотирилапим друзям. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але пожежники вчасно прийшли на порятунок.

Також в Одесі врятували життя маленькому песику. Рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка.

А ще в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро цуценят потребували негайної допомоги. Вони потрапили в справжню смертельну для малюків пастку — впали в котлован.

Також патрульні визволили чотирилапого, який застряг у покинутій будівлі. "Допоможіть врятувати Тобі", — саме таке повідомлення отримали інспектори й кинулися на порятунок.

Не розрахував своїх сил й маленький котик, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу. Його вдалось спустити.