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Попал в ловушку: одесские спасатели спасли четырехлапого

28 февраля 2023 14:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские спасатели спасли четырехлапого
Животное оказалось в ловушке
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Службу спасения поступило сообщение, что в Рени в Одесской области, собака упала в яму. Животное удалось достать живым и невредимым.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"Собака упала в яму, и не может сама оттуда выбраться. В считанные минуты спасатели прибыли на место вызова и с помощью стремянки достали беднягу из 3-х метровой ловушки целым", — говорится в сообщении.

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Одесские спасатели приходят на помощь не только людям, но и беззащитным четвероногим друзьям. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.

Также в Одессе спасли жизнь маленькой собачке. Спасатели вытащили четырехлапого друга из канализационного люка.

А еще в Черноморске, что на Одесчине, пятеро щенков нуждались в немедленной помощи. Они попали в настоящую смертельную для малышей ловушку — упали в котлован.

Также патрульные освободили четырехлапого, застрявшего в заброшенном здании. "Помогите спасти Тебе", — именно такое сообщение получили инспекторы и бросились на спасение.

Не рассчитал своих сил и маленький котик, который забрался на дерево. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток. Его удалось спустить.

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