Попал в ловушку: одесские спасатели спасли четырехлапого
В Службу спасения поступило сообщение, что в Рени в Одесской области, собака упала в яму. Животное удалось достать живым и невредимым.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
-
В Киеве горит здание в Голосеевском районе: на месте слышны взрывы
-
Зеленский провел очередное заседание Ставки: на что обратили особое внимание
-
Хорошо бомбануло: новые фото и видео последствий атаки БпЛА в российском Туапсе
-
В латвийской разведке рассказали, планирует ли кремль снова наступать на Киев
-
В Черном море пять ракетоносителей: какую угрозу они несут
-
Минцифра запускает бесплатный курс по криптограмотности и блокчейну: как воспользоваться
-
Из-за землетрясений в девяти странах мира резко упал уровень воды: кое-где побережье обмелело на 30-40 метров
-
В россии вступились за генерала-стриптизера Матовникова, танцевавшего эротические танцы в душе (ВИДЕО)
-
"Дизель Шоу" возвращается на телевидение: когда и что ждать в новых выпусках
-
В Одесской области зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса
"Собака упала в яму, и не может сама оттуда выбраться. В считанные минуты спасатели прибыли на место вызова и с помощью стремянки достали беднягу из 3-х метровой ловушки целым", — говорится в сообщении.
Больше о спасении животных
Одесские спасатели приходят на помощь не только людям, но и беззащитным четвероногим друзьям. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.
Также в Одессе спасли жизнь маленькой собачке. Спасатели вытащили четырехлапого друга из канализационного люка.
А еще в Черноморске, что на Одесчине, пятеро щенков нуждались в немедленной помощи. Они попали в настоящую смертельную для малышей ловушку — упали в котлован.
Также патрульные освободили четырехлапого, застрявшего в заброшенном здании. "Помогите спасти Тебе", — именно такое сообщение получили инспекторы и бросились на спасение.
Не рассчитал своих сил и маленький котик, который забрался на дерево. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток. Его удалось спустить.