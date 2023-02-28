Одесские спасатели спасли четырехлапого

Животное оказалось в ловушке

В Службу спасения поступило сообщение, что в Рени в Одесской области, собака упала в яму. Животное удалось достать живым и невредимым.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

"Собака упала в яму, и не может сама оттуда выбраться. В считанные минуты спасатели прибыли на место вызова и с помощью стремянки достали беднягу из 3-х метровой ловушки целым", — говорится в сообщении.

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Одесские спасатели приходят на помощь не только людям, но и беззащитным четвероногим друзьям. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.

Также в Одессе спасли жизнь маленькой собачке. Спасатели вытащили четырехлапого друга из канализационного люка.

А еще в Черноморске, что на Одесчине, пятеро щенков нуждались в немедленной помощи. Они попали в настоящую смертельную для малышей ловушку — упали в котлован.

Также патрульные освободили четырехлапого, застрявшего в заброшенном здании. "Помогите спасти Тебе", — именно такое сообщение получили инспекторы и бросились на спасение.

Не рассчитал своих сил и маленький котик, который забрался на дерево. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток. Его удалось спустить.