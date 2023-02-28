Відлуння Другої світової війни: на Одещині буде чутно вибух
Сьогодні, 28 лютого, на Одещині піротехніки ДСНС знищать одразу два боєприпаси часів Другої світової. Їх знайшли в Одесі та в Саратській територіальній громаді.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
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Який боєприпас знешкодять
"Напередодні в Одесі та Саратській територіальній громаді було виявлено гранату Ф-1 та артилерійський снаряд калібру 76 мм відповідно. Обидва боєприпаси часів Другої світової війни сьогодні будуть контрольовано знищені фахівцями ДСНС", — йдеться в повідомленні.
Що відомо про гранату Ф-1
Це ручна граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили противника в оборонному бою. Кидати гранату можна з різних положень і лише з-за укриття, з бронетранспортера або танку. Оскільки Ф-1 є гранатою оборонної дії, то радіус ураження осколками значно перевищує радіус можливого кидка гранати. У корпусі гранати розміщується вибуховий заряд та запал, також корпус слугує матеріалом для утворення осколків при розриві корпусу вибухом. Корпус гранати виробляється з чавуну, з поздовжніми й поперечними борознами, якими граната зазвичай розривається на осколки.
Вибухонебезпечні предмети
Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.
Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.
Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.
Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.
Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".
Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".
Також правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до продажу зброї з боєприпасами, та виявили місце схрону. Наразі обвинувальний акт щодо двох учасників угруповання "продавців зброї" скеровано до суду, третього спільника оголошено у розшуку.