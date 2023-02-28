В Одесской области будет слышен взрыв

Трогать подозрительные предметы категорически запрещено

Сегодня, 28 февраля, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожат сразу два боеприпаса времен Второй мировой. Их нашли в Одессе и в Саратском территориальном обществе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Какой боеприпас обезвредят

"Накануне в Одессе и Саратском территориальном обществе были обнаружены граната Ф-1 и артиллерийский снаряд калибра 76 мм соответственно. Оба боеприпаса времен Второй мировой войны сегодня будут контролированы уничтожены специалистами ГСЧС", — говорится в сообщении.

Что известно о гранате Ф-1

Это ручная граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы противника в оборонительном бою. Бросать гранату можно по разным положениям и только из-за укрытия, из бронетранспортера или танка. Поскольку Ф-1 является гранатой оборонительного действия, то радиус поражения осколками значительно превышает радиус возможного броска гранаты. В корпусе гранаты размещается взрывной заряд и зажигание, также корпус служит материалом для образования осколков при разрыве корпуса взрывом. Корпус гранаты производится из чугуна, с продольными и поперечными бороздами, которыми граната обычно разрывается на осколки.

Взрывоопасные предметы

Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, в Одессе полицейские задержали переселенца из Донбасса, сбывшего опасный боевой припас. Своего потенциального покупателя он нашел на "Привозе".

Также правоохранители установили трех человек, причастных к продаже оружия с боеприпасами, и обнаружили место тайника. В настоящее время обвинительный акт относительно двух участников группировки "продавцов оружия" направлен в суд, третий сообщник объявлен в розыске.