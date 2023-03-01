"Запобігти. Врятувати. Допомогти.": одеські рятувальники провели навчальну акцію
В Білгород-Дністровському районі Одещини вогнеборці провели для школярів акцію "Запобігти. Врятувати. Допомогти.". Дітям вкотре наголосили про правила безпеки, яких слід дотримуватися як в навчальному закладі, так і вдома.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
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Під час акції кожен мав можливість сам на сам поспілкуватися зі справжніми рятувальниками. У школярів була змога посидіти за кермом пожежних машин, спробувати приборкати вогонь та ліквідувати уявну пожежу.
Тако діти послухали мінілекцію з переліком правил пожежної та особистої безпеки, яких неухильно треба дотримуватись як у навчальному закладі, так і вдома. Не обійшлося без нагадування про обережне поводження з вибухонебезпечними предметами та сучасними знахідками й дії під час оголошення сигналу оповіщення "повітряна тривога".
Нагадаємо, представництво ЄС в Україні оголошує набір українських школярів для участі в EU Study Days — 2023. Проєкт надає можливість старшокласникам дізнатися більше про Європейський Союз та відносини між ЄС та Україною від ключових європейських та українських експертів у цій сфері.