"Запобігти. Врятувати. Допомогти.": одеські рятувальники провели навчальну акцію

На заході були як малеча, так і старшокласники

В Білгород-Дністровському районі Одещини вогнеборці провели для школярів акцію "Запобігти. Врятувати. Допомогти.". Дітям вкотре наголосили про правила безпеки, яких слід дотримуватися як в навчальному закладі, так і вдома.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Під час акції кожен мав можливість сам на сам поспілкуватися зі справжніми рятувальниками. У школярів була змога посидіти за кермом пожежних машин, спробувати приборкати вогонь та ліквідувати уявну пожежу.

Тако діти послухали мінілекцію з переліком правил пожежної та особистої безпеки, яких неухильно треба дотримуватись як у навчальному закладі, так і вдома. Не обійшлося без нагадування про обережне поводження з вибухонебезпечними предметами та сучасними знахідками й дії під час оголошення сигналу оповіщення "повітряна тривога".





Нагадаємо, представництво ЄС в Україні оголошує набір українських школярів для участі в EU Study Days — 2023. Проєкт надає можливість старшокласникам дізнатися більше про Європейський Союз та відносини між ЄС та Україною від ключових європейських та українських експертів у цій сфері.