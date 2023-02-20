Одеські школярі можуть стати учасниками проєкту з євроінтеграції: як долучитись
Представництво ЄС в Україні оголошує набір українських школярів для участі в EU Study Days — 2023. Проєкт надає можливість старшокласникам дізнатися більше про Європейський Союз та відносини між ЄС та Україною від ключових європейських та українських експертів у цій сфері.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Більше про курс
До участі запрошуються учні 9-11 класів, які цікавляться європейською інтеграцією та бажають розширити свій світогляд. Всього заплановано 10 модулів, кожен з яких включає:
- відеолекції або презентації від дипломатів та експертів Представництва ЄС в Україні, провідних європейських та українських експертів, викладачів, практиків;
- вебінари, відкриті дискусії, творчі майстерні, дебати, ігри та інші інтерактивні заходи на платформах Zoom/Webex;
- онлайн-тест після проходження кожного модулю.
Більше про відбір конкурсантів
Важливо, що до участі у відборі допускаються лише особи, які не брали участі у програмах EU Study Days попередніх років.
Конкурсний відбір проходитиме у два етапи:
- Відбір за заявками, яку можна залишити за посиланням. Можна подати до 6 березня.
- Онлайн-тестування на платформі. Проходитиме з 7 по 13 березня.
Переможцям відбору буде повідомлено особисто електронною поштою не пізніше 14 березня 2023 року. 20 найкращих слухачів з-поміж школярів візьмуть участь у літній та зимовій школах в очному форматі.
Нагадаємо, в Одесі учні 5-9 класів можуть безплатно приєднатися до освітнього проєкту з вивчення математики. Головна мета — навчити учнів самостійно опрацювати шкільний курс з математики за допомогою інтерактивних методів.
Фото EU Study Days in Ukraine