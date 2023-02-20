Одеські школярі можуть стати учасниками проєкту з євроінтеграції

Участь у проєкті абсолютно безплатна

Представництво ЄС в Україні оголошує набір українських школярів для участі в EU Study Days — 2023. Проєкт надає можливість старшокласникам дізнатися більше про Європейський Союз та відносини між ЄС та Україною від ключових європейських та українських експертів у цій сфері.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Більше про курс

До участі запрошуються учні 9-11 класів, які цікавляться європейською інтеграцією та бажають розширити свій світогляд. Всього заплановано 10 модулів, кожен з яких включає:

відеолекції або презентації від дипломатів та експертів Представництва ЄС в Україні, провідних європейських та українських експертів, викладачів, практиків;

вебінари, відкриті дискусії, творчі майстерні, дебати, ігри та інші інтерактивні заходи на платформах Zoom/Webex;

онлайн-тест після проходження кожного модулю.

Більше про відбір конкурсантів

Важливо, що до участі у відборі допускаються лише особи, які не брали участі у програмах EU Study Days попередніх років.

Конкурсний відбір проходитиме у два етапи:

Відбір за заявками, яку можна залишити за посиланням. Можна подати до 6 березня. Онлайн-тестування на платформі. Проходитиме з 7 по 13 березня.

Переможцям відбору буде повідомлено особисто електронною поштою не пізніше 14 березня 2023 року. 20 найкращих слухачів з-поміж школярів візьмуть участь у літній та зимовій школах в очному форматі.

Нагадаємо, в Одесі учні 5-9 класів можуть безплатно приєднатися до освітнього проєкту з вивчення математики. Головна мета — навчити учнів самостійно опрацювати шкільний курс з математики за допомогою інтерактивних методів.

Фото EU Study Days in Ukraine