Одесские школьники могут стать участниками проекта по евроинтеграции

Участие в проекте абсолютно бесплатное

Представительство ЕС в Украине объявляет набор украинских школьников для участия в EU Study Days-2023. Проект предоставляет возможность старшеклассникам узнать больше о Европейском Союзе и отношениях между ЕС и Украиной от ключевых европейских и украинских экспертов в этой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Больше о курсе

К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, интересующиеся европейской интеграцией и желающие расширить свое мировоззрение. Всего запланировано 10 модулей, каждый из которых включает в себя:

видеолекции или презентации от дипломатов и экспертов Представительства ЕС в Украине, ведущих европейских и украинских экспертов, преподавателей, практиков;

вебинары, открытые дискуссии, творческие мастерские, дебаты, игры и другие интерактивные мероприятия на платформах Zoom/Webex;

онлайн тест после прохождения каждого модуля.

Больше об отборе конкурсантов

Важно, что к участию в отборе допускаются только лица, не участвовавшие в программах EU Study Days предыдущих лет.

Конкурсный отбор будет проходить в два этапа:

Отбор по заявкам, которые можно оставить по ссылке. Можно подать до 6 марта. Онлайн-тестирование на платформе. Будет проходить с 7 по 13 марта.

Победители отбора будут сообщены лично электронной почтой не позднее 14 марта 2023 года. 20 лучших слушателей среди школьников примут участие в летней и зимней школах в очном формате.

Напомним, в Одессе учащиеся 5-9 классов могут бесплатно присоединиться к образовательному проекту по изучению математики. Главная цель — научить учащихся самостоятельно проработать школьный курс по математике с помощью интерактивных методов.

Фото EU Study Days in Ukraine