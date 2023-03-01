"Предотвратить. Спасти. Помочь": одесские спасатели провели учебную акцию

На западе были как малыши, так и старшеклассники

В Белгород-Днестровском районе Одесчины пожарные провели для школьников акцию "Предотвратить. Спасти. Помочь". Детям в очередной раз напомнили правила безопасности, которые следует соблюдать как в учебном заведении, так и дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Во время акции каждый имел возможность один на один пообщаться с настоящими спасателями. У школьников была возможность посидеть за рулем пожарных машин, попытаться обуздать огонь и ликвидировать воображаемый пожар.

Так дети послушали мини-лекцию с перечнем правил пожарной и личной безопасности, которые неукоснительно нужно соблюдать как в учебном заведении, так и дома. Не обошлось без напоминания об осторожном обращении с взрывоопасными предметами и современными находками и действии во время объявления сигнала оповещения "воздушная тревога".





Напомним, представительство ЕС в Украине объявляет набор украинских школьников для участия в EU Study Days-2023. Проект предоставляет возможность старшеклассникам узнать больше о Европейском Союзе и отношениях между ЕС и Украиной от ключевых европейских и украинских экспертов в этой сфере.