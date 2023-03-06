В Одесской области нашли боеприпасы

В Одесской области будет слышен взрыв

Сегодня, 6 марта, пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпас времен Второй мировой. Его обнаружили в Березовском районе.

Об этом сообщает спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Обнаруженные накануне боеприпасы времен Второй мировой войны и обломок вражеской крылатой ракеты будут контролируемо уничтожены сегодня специалистами ГСЧС", — написал Сергей Братчук.

Речь идет об артснаряде калибра 76 мм, обнаруженном в Березовском районе, а также ракетном обломке, найденном в Визирской территориальной общине.

Взрывоопасные предметы

Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность.

Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, если вы натолкнулись на опасный предмет, то запрещено: