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Рівень експорту зерна з портів Одещини за тиждень зріс вдвічі

10 березня 2023 18:30
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Анна Мурадова
Редактор
Термін угоди добігає кінця вже наступного тижня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 23 судна покинули українські порти. На їхньому борту було понад мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні. 

Обсяги експорту рф 

Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 130 суден, з них 49 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 135 суден, з них 41 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Україна розпочала обговорення з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. Термін дії угоди завершується 18 березня. 

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