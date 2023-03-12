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Чи є в Україні Patriot - армія рф шукала її під час останньої ракетної атаки

12 березня 2023 11:08
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Чи є в Україні Patriot
Ворог випробовує українську протиповітряну оборону
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Військові країни-агресора під час масованої дронової та ракетної атаки на Україну 9 березня випробовували протиповітряну оборону. Зокрема, ворог вишукував системи MIM-104 Patriot.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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"Ми розуміли, усвідомлювали, очікували накопичення ворожих сил та засобів, відстежувати їх роботу і були готові до чергової хвилеподібної ракетної атаки. Зазначу, що війська країни-агресора намагаються знайти нові підходи і тактику дій. Спочатку були шахеди, якими вони атакували деякі об’єкти. Таким чином вони намагаються відвернути увагу українських ППО, а потім запускали ракети кількох типів, які вже використовували. Після цього — безпілотні апарати, які дорозвідували роботу українських ППО, а потім вже була атака із використанням балістики", — повідомила Наталія Гуменюк.

Таку тактику, за словами Наталії Гуменюк, ворог застосував, щоб хоч якось показати свої результати, приписати собі перемогу і перевірити, як українські військові готові на це реагувати.

Крім того, Наталія Гуменюк зазначила, що армія рф шукала в Україні Patriot під час останньої масованої атаки.

"Окупанти намагалися дізнатися, чи правда наша країна вже захищена таким озброєнням",— розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомили, що через штормову погоду російські кораблі покинути бойові позиції. Але загроза ракетних ударів залишається високою. Ворог намагається перечекати шторм. Але зараз шторми не такі потужні — 2-3, 4 бали. Це не критично для кораблів такого класу. Тому протягом 2-3 годин корабель може повернутися на чергування, тож втрачати пильність не варто. Надводний ракетоносій споряджений 8 "Калібрами" і готовий знову повернутися у відкрите море.

Фото: Слово і діло

 

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