Чи є в Україні Patriot

Ворог випробовує українську протиповітряну оборону

Військові країни-агресора під час масованої дронової та ракетної атаки на Україну 9 березня випробовували протиповітряну оборону. Зокрема, ворог вишукував системи MIM-104 Patriot.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми розуміли, усвідомлювали, очікували накопичення ворожих сил та засобів, відстежувати їх роботу і були готові до чергової хвилеподібної ракетної атаки. Зазначу, що війська країни-агресора намагаються знайти нові підходи і тактику дій. Спочатку були шахеди, якими вони атакували деякі об’єкти. Таким чином вони намагаються відвернути увагу українських ППО, а потім запускали ракети кількох типів, які вже використовували. Після цього — безпілотні апарати, які дорозвідували роботу українських ППО, а потім вже була атака із використанням балістики", — повідомила Наталія Гуменюк.

Таку тактику, за словами Наталії Гуменюк, ворог застосував, щоб хоч якось показати свої результати, приписати собі перемогу і перевірити, як українські військові готові на це реагувати.

Крім того, Наталія Гуменюк зазначила, що армія рф шукала в Україні Patriot під час останньої масованої атаки.

"Окупанти намагалися дізнатися, чи правда наша країна вже захищена таким озброєнням",— розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомили, що через штормову погоду російські кораблі покинути бойові позиції. Але загроза ракетних ударів залишається високою. Ворог намагається перечекати шторм. Але зараз шторми не такі потужні — 2-3, 4 бали. Це не критично для кораблів такого класу. Тому протягом 2-3 годин корабель може повернутися на чергування, тож втрачати пильність не варто. Надводний ракетоносій споряджений 8 "Калібрами" і готовий знову повернутися у відкрите море.

Фото: Слово і діло