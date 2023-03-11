Ворожий ракетоносій зайшов у пункт базування, — Гуменюк

Загроза нікуди не зникла

Штормова погода все ж внесла свої корективи у вороже угруповання. Ракетоносій зайшов у пункт базування.

Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Протягом минулої доби росіяни тримали один ракетоносій. Спочатку після відстрілювання, в рамках масованої ракетної атаки вони позаводили всі ракетоносії, для переспорядження вочевидь. Тоді одного надводного вивели на чергування. Зараз він зайшов в пункт базування сховатись від шторму, але він готовий вийти в будь-який момент", — зазначила Наталія Гуменюк.

Попри сильний шторм, в Чорному морі все ще перебувають чотири ворожі кораблі, які збирають інформацію про надводну ситуацію.

Аби додаткові кораблі з "Калібрами" вийшли на бойове чергування, достатньо від 2 до 3 годин. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож, імовірність ракетних ударів залишається високою.

Також, як зазначала Наталія Гуменюк, рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Російські окупаційні війська відчувають гострий дефіцит озброєння, тому для атак вони місяць збирають ракети. Втім українські сили ППО їх майстерно знищують.