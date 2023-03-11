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Вражеский ракетоноситель зашел в пункт базирования, — Гуменюк

11 марта 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Угроза никуда не исчезла
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Штормовая погода все же внесла свои коррективы во враждебную группировку. Ракетоноситель вошел в пункт базирования.

Об этом в эфире единого телемарафона отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"За прошедшие сутки россияне держали один ракетоноситель. Сначала после отстреливания, в рамках массированной ракетной атаки они заводили все ракетоносители, для переснаряжения явно. Тогда одного надводного вывели на дежурство. Сейчас он зашел в пункт базирования укрыться от шторма, но он готов выйти в любой момент", — отметила Наталья Гуменюк.

Несмотря на сильный шторм в Черном море, все еще находятся четыре вражеских корабля, собирающих информацию о надводной ситуации.

Чтобы дополнительные корабли с "Калибрами" вышли на боевое дежурство, достаточно от 2 до 3 часов. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Итак, вероятность ракетных ударов остается высокой.

Также, как отмечала Наталья Гуменюк, россия держит свои ракетоносители в 100-150 км от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Российские оккупационные войска испытывают острый дефицит вооружения, поэтому для атак они месяц собирают ракеты. Впрочем, украинские ПВО их мастерски уничтожают.

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