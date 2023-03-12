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Ворог сховав кораблі, але ракетна загроза залишається

12 березня 2023 10:02
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог сховав кораблі
Через шторм ворожі ракетоносії повернулися в пункт базування
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Штормова погода змусила російські кораблі покинути бойові позиції. Але загроза ракетних ударів залишається високою.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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"Море штормить, посилюється вітер, тому ворог намагається перечекати шторм. Але зараз шторми не такі потужні — 2-3, 4 бали. Це не критично для кораблів такого класу. Тому протягом 2-3 годин корабель може повернутися на чергування, тож втрачати пильність не варто. Надводний ракетоносій споряджений 8 "Калібрами" і готовий знову повернутися у відкрите море", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона додала, що ракетну небезпеку військові оцінюють як доволі високу. А тому закликають громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної погоди. 

Зазначимо, через шторм у Чорному морі зростає ризик зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. 

Нагадаємо, напередодні в ОК "Південь" повідомили, що протягом минулої доби росіяни тримали один ракетоносій. Спочатку після відстрілювання, в рамках масованої ракетної атаки вони позаводили всі ракетоносії, для переспорядження вочевидь. Тоді одного надводного вивели на чергування. Зараз він зайшов у пункт базування сховатись від шторму, але він готовий вийти в будь-який момент.

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