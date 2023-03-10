росія вивела у Чорне море один ракетоносій, — Гуменюк
В Чорному морі на бойовому чергуванні з’явився ракетоносій. Можливий точковий удар.
Про це в ефірі єдиного телемарафону зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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"Зараз ми фіксуємо присутність надводного ракетоносія, це означає що до 8 “Калібрів” може бути напоготові. Зауважу, що попри те, що відпрацьована була потужна масована ракетна атака це не скасовує абсолютно точкових атак. Та перебування ракетоносія на службі робить загрозу досить високою", — зазначила Наталя Гуменюк.
Аби додаткові кораблі з "Калібрами" вийшли на бойове чергування, достатньо від 2 до 3 годин. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Також, як зазначала Наталія Гуменюк, рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.
Російські окупаційні війська відчувають гострий дефіцит озброєння, тому для атак вони місяць збирають ракети. Втім українські ППО їх майстерно знищують.
Зазначимо, Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив переконання, що війна в Україні завершиться за столом переговорів. Однак він наголосив, що рішення про переговори має ухвалювати Україна, та пообіцяв підтримати позицію українського президента.