россия вывела в Черное море один ракетоноситель, — Гуменюк

Угроза удара высокая

В Черном море на боевом дежурстве появился ракетоноситель. Возможен точечный удар.

Об этом в эфире единого телемарафона отметила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас мы фиксируем присутствие надводного ракетоносителя, это значит, что до восьми "Калибров" может быть наготове. Замечу, что несмотря на то, что отработана была мощная массированная ракетная атака, это не отменяет абсолютно точечных атак. Но пребывание ракетоносителя на службе делает угрозу достаточно высокой", — отметила Наталья Гуменюк.

Чтобы дополнительные корабли с "Калибрами" вышли на боевое дежурство, достаточно от 2 до 3 часов. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Также, как отмечала Наталья Гуменюк, россия держит свои ракетоносители в 100-150 км от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Российские оккупационные войска испытывают острый дефицит вооружения, поэтому для атак они месяц собирают ракеты. Впрочем, украинские ПВО их мастерски уничтожают.

Отметим, премьер-министр Великобритании Риши Сунак убежден, что война в Украине завершится за столом переговоров. Однако он подчеркнул, что решение о переговорах должна принимать Украина и пообещал поддержать позицию украинского президента.