В Чорному морі немає ракетоносіїв, втім загроза не минула
Ніч в Одесі та області пройшла спокійно: без сигналів повітряної тривоги та обстрілів. Ворог вивів всі ракетоносії в пункти базування.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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"В Чорному морі немає російських ракетоносіїв. Ми розуміємо, що вороги зробили свою погану роботу й мають йти до пунктів призначення. При цьому загроза ракетних ударів все ще залишається, тому що є ще ворожа авіація", — сказав Сергій Братчук.
Втім відсутність у відкритому морі ракетоносіїв зовсім не означає, що загроза минула. Аби кораблі з "Калібрами" вийшли на бойове чергування, достатньо від 2 до 3 годин. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.
Внаслідок ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень.