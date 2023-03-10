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В Чорному морі немає ракетоносіїв, втім загроза не минула

10 березня 2023 10:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Безпекова ситуація на Одещині
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ніч в Одесі та області пройшла спокійно: без сигналів повітряної тривоги та обстрілів. Ворог вивів всі ракетоносії в пункти базування. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"В Чорному морі немає російських ракетоносіїв. Ми розуміємо, що вороги зробили свою погану роботу й мають йти до пунктів призначення. При цьому загроза ракетних ударів все ще залишається, тому що є ще ворожа авіація", — сказав Сергій Братчук. 

Втім відсутність у відкритому морі ракетоносіїв зовсім не означає, що загроза минула. Аби кораблі з "Калібрами" вийшли на бойове чергування, достатньо від 2 до 3 годин.  Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.  

Нагадаємо,  9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.

Внаслідок ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень.

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