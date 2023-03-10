В Черном море нет ракетоносителей, однако угроза не миновала
Ночь в Одессе и области прошла спокойно без сигналов воздушной тревоги и обстрелов. Враг вывел все ракетоносители в пункты базирования.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"В Черном море нет российских ракетоносителей. Мы понимаем, что враги проделали свою плохую работу и должны идти в пункты назначения. При этом угроза ракетных ударов все еще остается, потому что есть еще вражеская авиация", — сказал Сергей Братчук.
Впрочем, отсутствие в открытом море ракетоносителей вовсе не означает, что угроза миновала. Чтобы корабли с "Калибрами" вышли на боевое дежурство, достаточно от 2 до 3 часов. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.
Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.
В результате ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесщины. В настоящее время действуют графики стабилизационных отключений.