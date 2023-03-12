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Враг спрятал корабли, но ракетная угроза остается

12 марта 2023 10:02
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Враг спрятал корабли
Из-за шторма вражеские ракетоносители вернулись в пункт базирования
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Штормовая погода заставила российские корабли покинуть боевые позиции. Но угроза ракетных ударов остается высокой.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"Море штормит, усиливается ветер, поэтому враг пытается переждать шторм. Но сейчас штормы не столь мощные — 2-3, 4 балла. Это не критично для кораблей такого класса. Поэтому в течение 2-3 часов корабль может вернуться на дежурство, поэтому терять бдительность не стоит. Надводный ракетоноситель снаряжен 8 "Калибрами" и готов снова вернуться в открытое море", — сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что ракетную опасность военные оценивают как достаточно высокую. Поэтому призывают граждан быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной погоды.

Отметим, из-за шторма в Черном море возрастает риск срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Напомним, накануне в ОК "Юг" сообщили, что за прошедшие сутки россияне держали один ракетоноситель. Сначала после отстрелки, в рамках массированной ракетной атаки они привели все ракетоносители, для переснаряжения явно. Тогда одного надводного вывели на дежурство. Сейчас он зашел в пункт базирования укрыться от шторма, но готов выйти в любой момент.

 

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