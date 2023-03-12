Есть ли в Украине Patriot

Враг испытывает украинскую противовоздушную оборону

Военные страны-агрессора во время массированной дроновой и ракетной атаки на Украину 9 марта испытывали противовоздушную оборону. В частности, враг выискивал системы MIM-104 Patriot.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы понимали, осознавали, ожидали накопления вражеских сил и средств, отслеживать их работу и были готовы к очередной волнообразной ракетной атаке. Отмечу, что войска страны-агрессора пытаются найти новые подходы и тактику действий. Сначала были шахедами, которыми они атаковали некоторые объекты. Таким образом, они пытаются отвлечь внимание украинских ПВО, а затем запускали ракеты нескольких типов, которые уже использовали. После этого — беспилотные аппараты, которые разведывали работу украинских ПВО, а потом уже была атака с использованием баллистики", — сообщила Наталья Гуменюк.

Такую тактику, по словам Натальи Гуменюк, враг применил, чтобы как-то показать свои результаты, приписать себе победу и проверить, как украинские военные готовы на это реагировать.

Кроме того, Наталья Гуменюк отметила, что армия России искала в Украине Patriot во время последней массированной атаки.

"Оккупанты пытались узнать, правда ли наша страна уже защищена таким вооружением", — рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним, в ОК "Юг" сообщили, что из-за штормовой погоды российские корабли покинут боевые позиции. Но угроза ракетных ударов остается высокой. Враг пытается переждать шторм. Но сейчас штормы не столь мощные — 2-3, 4 балла. Это не критично для кораблей такого класса. Поэтому в течение 2-3 часов корабль может вернуться на дежурство, так что терять бдительность не стоит. Надводный ракетоноситель снаряжен 8 "Калибрами" и готов снова вернуться в открытое море.

Фото: Слово и дело