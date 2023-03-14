Військові рф почали використовувати протирадарні ракети — Кім

Вони намагаються вишукати нашу ППО

Окупанти наразі вишукують нову тактику. Їх головна ціль виявити місце розташування української ППО.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють з півночі та з півдня з повітря, – швидше за все, протирадарні. Шукають наше ППО, а знайдуть лише те, що зараз без солі доїдають", — написав Віталій Кім.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні о десятій ранку в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось про пуски ракет. Деякі з них могли летіти в бік Одеської області. Також місцеві telegram-канали повідомляли про вибухи. Військові ще не підтверджували й не спростовували цю інформацію.

Тим часом зранку, 14 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл центральної частини Краматорська. Вони влучили у багатоквартирний будинок. З-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано медичну допомогу. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих ще встановлюється.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.

Загроза з моря

Станом на ранок в Чорному морі вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "калібрами" напоготові. Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги повітряної оборони необхідно діяти швидко і оперативно.

Фото BBC