Військові рф почали використовувати протирадарні ракети — Кім
Окупанти наразі вишукують нову тактику. Їх головна ціль виявити місце розташування української ППО.
Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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"Ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють з півночі та з півдня з повітря, – швидше за все, протирадарні. Шукають наше ППО, а знайдуть лише те, що зараз без солі доїдають", — написав Віталій Кім.
Обстріли України
Нагадаємо, сьогодні о десятій ранку в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось про пуски ракет. Деякі з них могли летіти в бік Одеської області. Також місцеві telegram-канали повідомляли про вибухи. Військові ще не підтверджували й не спростовували цю інформацію.
Тим часом зранку, 14 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл центральної частини Краматорська. Вони влучили у багатоквартирний будинок. З-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано медичну допомогу. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість постраждалих ще встановлюється.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.
Загроза з моря
Станом на ранок в Чорному морі вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "калібрами" напоготові. Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги повітряної оборони необхідно діяти швидко і оперативно.
Фото BBC