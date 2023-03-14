"Рупор" одеського ППО повідомляє про пуски ракет по області
О десятій ранку в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про пуски ракет. Деякі летять в бік Одеської області. Також місцеві telegram-канали повідомляють про вибухи.
Про це повідомили у спільноти "Повітряна Тривога", засновником якої є підполковник Національної гвардії Сергій Судець.
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Нехтувати сигналами повітряної тривоги категорично заборонено, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя. Залежно від виду озброєння, яке військові рф випустили по Одещині, у людей є різна кількість часу, аби встигнути сховатись.
"Якщо це Каспійський басейн — літаки, то є десь 40 хвилин, сповіщення дається за пів години. Якщо це в нас, чорноморський регіон, тобто літаки з Криму або працює ворожий флот, це "Калібри", до 10 хвилин у людей є. Якщо пускають ракети типу "Х", то вони долітають і летять повільніше. Бувають запуски "Іскандерів" з херсонського напрямку. Там складніше, там дуже мало часу. Для військових мало часу, для людей ще менше", — зазначав Сергій Судець.
Загроза з моря
Станом на ранок в Чорному морі вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "калібрами" напоготові. Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги повітряної оборони необхідно діяти швидко і оперативно.