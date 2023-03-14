В Чорному морі ракетоносій, можливі точкові удари, — Гуменюк

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги

Станом на ранок в Чорному морі вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "калібрами" напоготові.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі через посилення шторму надводні ракетоносії заведені в пункти базування, але ворог залишив на чергуванні підводний. Це означає, що щонайменше чотири ракети "Калібр" готові до застосування. Тобто загроза ракетного удару залишається", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги повітряної оборони необхідно діяти швидко й оперативно.

Вона також підкреслила, що через шторм дев'ять кораблів рф маневрують поблизу пунктів базування, звідки ворог може гіпотетично здійснити бойові пуски. Проте це надзвичайно небезпечно, оскільки в районі є інші об'єкти, які можуть піддатись детонації. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня окупанти запустили ракети по Харківській області. Одна з них не долетіла та впала у Бєлгородській області.

Втім російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.