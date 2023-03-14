В Чорному морі ракетоносій, можливі точкові удари, — Гуменюк
Станом на ранок в Чорному морі вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "калібрами" напоготові.
Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
-
Пропозиція рф продовжити зернову ініціативу всього на 60 днів суперечить умовам угоди — Кубраков
-
Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"
-
Недостреленого у серпні новокаховського колаборанта Гуру намагалися підірвати: деталі
-
Сьогодні енергосистема України працюватиме без обмежень, — Галущенко
-
Британська розвідка розповіла про ситуацію зі снарядами у російських військах
-
Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі
-
Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у Краматорську: одна людина загинула
-
"Тоттенгем" обрав нового тренера замість Антоніо Конте
-
Могилевська прокоментувала загибель на фронті учасника "Ліги сміху": вона була його тренеркою
-
Інвестори втратили через крах одного з провідних банків США $465 млрд, — Bloomberg
"Наразі через посилення шторму надводні ракетоносії заведені в пункти базування, але ворог залишив на чергуванні підводний. Це означає, що щонайменше чотири ракети "Калібр" готові до застосування. Тобто загроза ракетного удару залишається", — зазначила Наталя Гуменюк.
Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги повітряної оборони необхідно діяти швидко й оперативно.
Вона також підкреслила, що через шторм дев'ять кораблів рф маневрують поблизу пунктів базування, звідки ворог може гіпотетично здійснити бойові пуски. Проте це надзвичайно небезпечно, оскільки в районі є інші об'єкти, які можуть піддатись детонації. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Нагадаємо, у ніч проти 14 березня окупанти запустили ракети по Харківській області. Одна з них не долетіла та впала у Бєлгородській області.
Втім російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.