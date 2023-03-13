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Безпекова ситуація на Одещині: ніч пройшла без обстрілів

13 березня 2023 11:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ніч на Одещині пройшла без обстрілів
Загроза ракетних ударів залишається високою
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одеській області ніч пройшла спокійно: без сигналів повітряної тривоги та  обстрілів. Проте загроза ракетних атак та авіаційних ударів  залишається високою 

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Загроза атак  по території Одеської області залишається високою, незважаючи на відсутність у Чорному морі ворожих ракетоносіїв. Рашисти просто відправили свої бойові кораблі в пункти базування, аби підзарядити та підготувати до нових атак", — повідомив Сергій Братчук.

Тим часом в ОК “Південь” зазначають,  що через штормову погоду ймовірність ракетної атаки наразі відтерміновано.

"Наразі море на нашому боці — штормова погода змушує завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий — це вісім ракет типу "Калібр". На цей момент можемо сказати, що трохи відтермінованою є ймовірність ракетної атаки, але все ж таки вона залишається великою. Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. Шторм не є таким критичним, щоб він не вийшов", — зазначила в ефірі "Єдиного марафону"  Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, напередодні штормова погода змусила російські кораблі покинути бойові позиції. Але загроза ракетних ударів залишається високою. А тому військові закликають громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної погоди. 

Зазначимо, через шторм у Чорному морі зростає ризик зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. 

Нагадаємо, напередодні в ОК "Південь" повідомили, що протягом минулої доби росіяни тримали один ракетоносій. Спочатку після відстрілювання, в рамках масованої ракетної атаки вони позаводили всі ракетоносії, для переспорядження вочевидь. Тоді одного надводного вивели на чергування. Зараз він зайшов у пункт базування сховатись від шторму, але він готовий вийти в будь-який момент.

Фото: ТСН

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