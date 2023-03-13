Ніч на Одещині пройшла без обстрілів

Безпекова ситуація на Одещині: ніч пройшла без обстрілів
В Одеській області ніч пройшла спокійно: без сигналів повітряної тривоги та обстрілів. Проте загроза ракетних атак та авіаційних ударів залишається високою
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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"Загроза атак по території Одеської області залишається високою, незважаючи на відсутність у Чорному морі ворожих ракетоносіїв. Рашисти просто відправили свої бойові кораблі в пункти базування, аби підзарядити та підготувати до нових атак", — повідомив Сергій Братчук.
Тим часом в ОК “Південь” зазначають, що через штормову погоду ймовірність ракетної атаки наразі відтерміновано.
"Наразі море на нашому боці — штормова погода змушує завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий — це вісім ракет типу "Калібр". На цей момент можемо сказати, що трохи відтермінованою є ймовірність ракетної атаки, але все ж таки вона залишається великою. Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. Шторм не є таким критичним, щоб він не вийшов", — зазначила в ефірі "Єдиного марафону" Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, напередодні штормова погода змусила російські кораблі покинути бойові позиції. Але загроза ракетних ударів залишається високою. А тому військові закликають громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної погоди.
Зазначимо, через шторм у Чорному морі зростає ризик зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.
Нагадаємо, напередодні в ОК "Південь" повідомили, що протягом минулої доби росіяни тримали один ракетоносій. Спочатку після відстрілювання, в рамках масованої ракетної атаки вони позаводили всі ракетоносії, для переспорядження вочевидь. Тоді одного надводного вивели на чергування. Зараз він зайшов у пункт базування сховатись від шторму, але він готовий вийти в будь-який момент.
Фото: ТСН