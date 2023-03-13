Ніч на Одещині пройшла без обстрілів

Загроза ракетних ударів залишається високою

В Одеській області ніч пройшла спокійно: без сигналів повітряної тривоги та обстрілів. Проте загроза ракетних атак та авіаційних ударів залишається високою

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Загроза атак по території Одеської області залишається високою, незважаючи на відсутність у Чорному морі ворожих ракетоносіїв. Рашисти просто відправили свої бойові кораблі в пункти базування, аби підзарядити та підготувати до нових атак", — повідомив Сергій Братчук.

Тим часом в ОК “Південь” зазначають, що через штормову погоду ймовірність ракетної атаки наразі відтерміновано.

"Наразі море на нашому боці — штормова погода змушує завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий — це вісім ракет типу "Калібр". На цей момент можемо сказати, що трохи відтермінованою є ймовірність ракетної атаки, але все ж таки вона залишається великою. Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. Шторм не є таким критичним, щоб він не вийшов", — зазначила в ефірі "Єдиного марафону" Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, напередодні штормова погода змусила російські кораблі покинути бойові позиції. Але загроза ракетних ударів залишається високою. А тому військові закликають громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної погоди.

Зазначимо, через шторм у Чорному морі зростає ризик зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Нагадаємо, напередодні в ОК "Південь" повідомили, що протягом минулої доби росіяни тримали один ракетоносій. Спочатку після відстрілювання, в рамках масованої ракетної атаки вони позаводили всі ракетоносії, для переспорядження вочевидь. Тоді одного надводного вивели на чергування. Зараз він зайшов у пункт базування сховатись від шторму, але він готовий вийти в будь-який момент.

Фото: ТСН