Хід ремонтних робіт у зруйнованій багатоповерхівці викликає скарги мешканців Сергіївки

Реконструкція виконується дуже повільно

У липні минулого року багатоповерхівку в Сергіївці обстріляли російські окупанти. З того дня було визначено конкретні завдання щодо ліквідації наслідків ракетного удару в Сергіївській громаді. З цією метою з обласного бюджету була виділена субвенція. Втім люди скаржаться на хід ремонтних робіт.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Після перевірки ходу робіт, було виявлено їх низький рівень. Також Марченко зазначив, що його обурює не тільки невикористання виділених коштів, а й бездушна та байдужа поведінка голови Сергіївської громади.

"Я обійшов увесь будинок, оглянув хід ремонтних робіт на кожному з поверхів та в квартирах і особисто поспілкувався з жителями постраждалого будинку. На жодне з моїх запитань, в присутності жителів зруйнованих та пошкоджених квартир, які до речі мені особисто поскаржились на поганий рівень ремонтних робіт і повільний темп їх проведення, голова Сергіївської селищної громади Анатолій Чередніченко так і не зміг дати мені чіткої відповіді на питання", — йдеться в повідомленні.

Марченко дав доручення Начальнику Білгород-Дністровської РВА Василю Самокишу розгорнути виїзний штаб районної військової адміністрації прямісінько у дворі багатоповерхівки. Це робиться для щоденного моніторингу та контролю ремонтних робіт, які виконує підрядна організація за співпраці з селищною радою.

Крім того, необхідно розробити, затвердити з участю всіх мешканців квартир та опублікувати детальний щоденний план робіт та ремонту кожної квартири, трьох під'їздів та всього будинку з прибудинковою територією.

Також відповідні служби та правоохоронні органи будуть направлені до Сергіївської громади для проведення службових перевірок щодо відповідності займаній посаді усіх відповідальних осіб, а надалі — прийняті відповідні правові рішення.

Нагадаємо, на капітальний ремонт багатоповерхівки у Сергіївці, що на Одещині, було виділено понад 10 мільйонів гривень. Житловий будинок постраждав від ворожої атаки 1 липня.