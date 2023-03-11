Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Хід ремонтних робіт у зруйнованій багатоповерхівці викликає скарги мешканців Сергіївки arrow

Хід ремонтних робіт у зруйнованій багатоповерхівці викликає скарги мешканців Сергіївки

11 березня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Реконструкція виконується дуже повільно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У липні минулого року багатоповерхівку в Сергіївці обстріляли російські окупанти. З того дня було визначено конкретні завдання щодо ліквідації наслідків ракетного удару в Сергіївській громаді. З цією метою з обласного бюджету була виділена субвенція. Втім люди скаржаться на хід ремонтних робіт.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Максим Марченко. 

Читайте також:

Після перевірки ходу робіт, було виявлено їх низький рівень. Також Марченко зазначив, що його обурює не тільки невикористання виділених коштів, а й бездушна та байдужа поведінка голови Сергіївської громади.

марченко

"Я обійшов увесь будинок, оглянув хід ремонтних робіт на кожному з поверхів та в квартирах і особисто поспілкувався з жителями постраждалого будинку. На жодне з моїх запитань, в присутності жителів зруйнованих та пошкоджених квартир, які до речі мені особисто поскаржились на поганий рівень ремонтних робіт і повільний темп їх проведення, голова Сергіївської селищної громади Анатолій Чередніченко так і не зміг дати мені чіткої відповіді на питання", — йдеться в повідомленні. 

Марченко дав доручення Начальнику Білгород-Дністровської РВА Василю Самокишу розгорнути виїзний штаб районної військової адміністрації прямісінько у дворі багатоповерхівки. Це робиться для  щоденного моніторингу та контролю ремонтних робіт, які виконує підрядна організація за співпраці з селищною радою.

Крім того, необхідно розробити, затвердити з участю всіх мешканців квартир та опублікувати детальний щоденний план робіт та ремонту кожної квартири, трьох під'їздів та всього будинку з прибудинковою територією.

Також відповідні служби та правоохоронні органи будуть направлені до Сергіївської громади для проведення службових перевірок щодо відповідності займаній посаді усіх відповідальних осіб, а надалі — прийняті відповідні правові рішення.

Нагадаємо, на капітальний ремонт багатоповерхівки у Сергіївці, що на Одещині, було виділено понад 10 мільйонів гривень. Житловий будинок постраждав від ворожої атаки 1 липня.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:23 Науковці знайшли спосіб діагностувати тривожність за допомогою аналізу крові

17:21 Росії не вдалося перемогти Україну в кібервійні, — Bloomberg

Новина з фото

16:58 На Київщині розваги підлітків на залізниці призвели до трагедії: подробиці

16:57 ​​​​​​​Росіяни вкотре обстріляли Запоріжжя: є влучання у об'єкт критичної інфраструктури

16:56 Кулеба різко розкритикував те, що Зеленському відмовили у виступі на "Оскарі"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:55 Як вплинула відсутність дітей на зірку американських комедій Сета Рогена

Новина з фото

16:40 Одеські рятувальники навчили дітей переселенців правил безпеки

16:37 Окупанти на Запоріжжі імітують нарощування військових сил: яка їхня мета

16:35 Ігнат розповів про можливості ЗРК Patriot, які Україна отримує від міжнародних партнерів

16:28 ​​​​​​​Укргідроенерго отримало 10 тонн гумдопомоги від Кореї, Нідерландів та Японії

Новина з відео

16:17 Монатік показав, як перезаписує російськомовні хіти українською: шанувальники відреагували

Новина з відео

16:09 У москві загорівся офіс пропагандистського телеканалу "Спас"

Новина з відео

15:22 Антипремія "Золота малина" оголосила переможців, серед яких є суперзірки

Новина з відео

15:16 У мерії Маріуполя розповіли про "приліт" по об'єктах окупантів: близько 20 загиблих

Новина з відео

15:10 Військові прокоментували "дикі танці" заступника начальника центру комплектування на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40 Ворожий ракетоносій зайшов у пункт базування, — Гуменюк

Новина з відео

14:36 "Роблю політичний камінг-аут": Пригожин заявив, що хоче балотуватися в президенти України

Новина з відео

14:35 Медведчук "сплив" на росТБ з розповідями про своє затримання СБУ

Новина з відео

13:43 В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: вражаючі кадри

Новина з відео

12:39 Спецпризначенці СБУ знищили дроном-камікадзе танк росіян: вражаюче відео

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Актуальне по темі

None 11 Березень 17:23

Науковці знайшли спосіб діагностувати тривожність за допомогою аналізу крові

None 11 Березень 17:21

Росії не вдалося перемогти Україну в кібервійні, — Bloomberg

None 11 Березень 17:31

На Київщині розваги підлітків на залізниці призвели до трагедії: подробиці

None 11 Березень 17:28

​​​​​​​Росіяни вкотре обстріляли Запоріжжя: є влучання у об'єкт критичної інфраструктури

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB