Хід ремонтних робіт у зруйнованій багатоповерхівці викликає скарги мешканців Сергіївки
У липні минулого року багатоповерхівку в Сергіївці обстріляли російські окупанти. З того дня було визначено конкретні завдання щодо ліквідації наслідків ракетного удару в Сергіївській громаді. З цією метою з обласного бюджету була виділена субвенція. Втім люди скаржаться на хід ремонтних робіт.
Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
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Після перевірки ходу робіт, було виявлено їх низький рівень. Також Марченко зазначив, що його обурює не тільки невикористання виділених коштів, а й бездушна та байдужа поведінка голови Сергіївської громади.
"Я обійшов увесь будинок, оглянув хід ремонтних робіт на кожному з поверхів та в квартирах і особисто поспілкувався з жителями постраждалого будинку. На жодне з моїх запитань, в присутності жителів зруйнованих та пошкоджених квартир, які до речі мені особисто поскаржились на поганий рівень ремонтних робіт і повільний темп їх проведення, голова Сергіївської селищної громади Анатолій Чередніченко так і не зміг дати мені чіткої відповіді на питання", — йдеться в повідомленні.
Марченко дав доручення Начальнику Білгород-Дністровської РВА Василю Самокишу розгорнути виїзний штаб районної військової адміністрації прямісінько у дворі багатоповерхівки. Це робиться для щоденного моніторингу та контролю ремонтних робіт, які виконує підрядна організація за співпраці з селищною радою.
Крім того, необхідно розробити, затвердити з участю всіх мешканців квартир та опублікувати детальний щоденний план робіт та ремонту кожної квартири, трьох під'їздів та всього будинку з прибудинковою територією.
Також відповідні служби та правоохоронні органи будуть направлені до Сергіївської громади для проведення службових перевірок щодо відповідності займаній посаді усіх відповідальних осіб, а надалі — прийняті відповідні правові рішення.
Нагадаємо, на капітальний ремонт багатоповерхівки у Сергіївці, що на Одещині, було виділено понад 10 мільйонів гривень. Житловий будинок постраждав від ворожої атаки 1 липня.