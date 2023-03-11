Ход ремонтных работ в разрушенной многоэтажке вызывает жалобы жителей Сергеевки
В июле прошлого года многоэтажку в Сергеевке обстреляли российские оккупанты. С того дня были определены конкретные задачи по ликвидации последствий ракетного удара в Сергеевской громаде. С этой целью из областного бюджета была выделена субвенция. Впрочем, люди жалуются на ход ремонтных работ.
Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
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После проверки хода работ был обнаружен их низкий уровень. Также Марченко отметил, что его возмущает не только неиспользование выделенных средств, но и бездушное и безразличное поведение главы Сергеевской громады.
"Я обошел весь дом, осмотрел ход ремонтных работ на каждом из этажей и в квартирах и лично пообщался с жителями пострадавшего дома. На один из моих вопросов, в присутствии жителей разрушенных и поврежденных квартир, которые кстати мне лично пожаловались на плохой уровень ремонтных работ" и медленный темп их проведения, глава Сергеевской поселковой громады Анатолий Чередниченко так и не смог дать мне четкого ответа на вопросы", — говорится в сообщении.
Марченко дал поручение Начальнику Белгород-Днестровского РВА Василию Самокишу развернуть выездной штаб районной военной администрации прямо во дворе многоэтажки. Это делается для ежедневного мониторинга и контроля ремонтных работ, выполняемых подрядной организацией по сотрудничеству с поселковым советом.
Кроме того, необходимо разработать, утвердить с участием всех жильцов и опубликовать детальный ежедневный план работ и ремонта каждой квартиры, трех подъездов и всего дома с придомовой территорией.
Также соответствующие службы и правоохранительные органы будут направлены Сергеевской громаде для проведения служебных проверок относительно соответствия занимаемой должности всех ответственных лиц, а в дальнейшем приняты соответствующие правовые решения.
Напомним, на капитальный ремонт многоэтажки в Сергеевке, что в Одесской области, было выделено более 10 миллионов гривен. Жилой дом пострадал от вражеской атаки 1 июля.