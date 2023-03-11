Ход ремонтных работ в разрушенной многоэтажке вызывает жалобы жителей Сергеевки

Реконструкция выполняется очень медленно

В июле прошлого года многоэтажку в Сергеевке обстреляли российские оккупанты. С того дня были определены конкретные задачи по ликвидации последствий ракетного удара в Сергеевской громаде. С этой целью из областного бюджета была выделена субвенция. Впрочем, люди жалуются на ход ремонтных работ.

Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

После проверки хода работ был обнаружен их низкий уровень. Также Марченко отметил, что его возмущает не только неиспользование выделенных средств, но и бездушное и безразличное поведение главы Сергеевской громады.

"Я обошел весь дом, осмотрел ход ремонтных работ на каждом из этажей и в квартирах и лично пообщался с жителями пострадавшего дома. На один из моих вопросов, в присутствии жителей разрушенных и поврежденных квартир, которые кстати мне лично пожаловались на плохой уровень ремонтных работ" и медленный темп их проведения, глава Сергеевской поселковой громады Анатолий Чередниченко так и не смог дать мне четкого ответа на вопросы", — говорится в сообщении.

Марченко дал поручение Начальнику Белгород-Днестровского РВА Василию Самокишу развернуть выездной штаб районной военной администрации прямо во дворе многоэтажки. Это делается для ежедневного мониторинга и контроля ремонтных работ, выполняемых подрядной организацией по сотрудничеству с поселковым советом.

Кроме того, необходимо разработать, утвердить с участием всех жильцов и опубликовать детальный ежедневный план работ и ремонта каждой квартиры, трех подъездов и всего дома с придомовой территорией.

Также соответствующие службы и правоохранительные органы будут направлены Сергеевской громаде для проведения служебных проверок относительно соответствия занимаемой должности всех ответственных лиц, а в дальнейшем приняты соответствующие правовые решения.

Напомним, на капитальный ремонт многоэтажки в Сергеевке, что в Одесской области, было выделено более 10 миллионов гривен. Жилой дом пострадал от вражеской атаки 1 июля.