Ночь в Одесской области прошла без обстрелов

Угроза ракетных ударов остается высокой

В Одесской области ночь прошла спокойно без сигналов воздушной тревоги и обстрелов. Однако угроза ракетных атак и авиационных ударов остается высокой.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Угроза атак по территории Одесской области остается высокой, несмотря на отсутствие в Черном море вражеских ракетоносителей. Рашисты просто отправили свои боевые корабли в пункты базирования, чтобы подзарядить и подготовить к новым атакам", — сообщил Сергей Братчук.

Между тем в ОК "Юг" отмечают, что из-за штормовой погоды вероятность ракетной атаки отсрочена.

"Пока море на нашей стороне — штормовая погода заставляет завести ракетоносители в пункты базирования, но мы знаем, что по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен и готов — это восемь ракет типа "Калибр". На данный момент можем сказать, что немного отсрочена вероятность ракетной атаки, но все же она остается большой. Поскольку ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы оказаться на боевом курсе. Шторм не такой критический, чтобы он не вышел", — отметила в эфире "Единого марафона" Наталья Гуменюк.

Напомним, накануне штормовая погода заставила российские корабли покинуть боевые позиции. Но угроза ракетных ударов остается высокой. Поэтому военные призывают граждан быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной погоды.

Отметим, из-за шторма в Черном море возрастает риск срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Напомним, накануне в ОК "Юг" сообщили, что за прошедшие сутки россияне держали один ракетоноситель. Сначала после отстреливания, в рамках массированной ракетной атаки, они привели все ракетоносители, для переснаряжения очевидно. Тогда одну надводный ракетоноситель вывели на дежурство. Сейчас он зашел в пункт базирования укрыться от шторма, но готов выйти в любой момент.

Фото: ТСН