Ворожі кораблі чергують у Чорному морі
Російський флот збільшив кількість флоту на чергуванні. Українські військові фіксують 5 ворожих кораблів.
Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України.
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"Станом на 12.03.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів. В Азовському морі — 1 ворожий корабель", — йдеться у повідомленні.
За інформацією Міністерства оборони України, у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.
Зазначимо, вранці штормова погода змусила російські кораблі покинути бойові позиції. Але загроза ракетних ударів залишається високою.
Нагадаємо, напередодні в ОК "Південь" повідомили, що протягом минулої доби росіяни тримали один ракетоносій. Спочатку після відстрілювання, в рамках масованої ракетної атаки вони позаводили всі ракетоносії, для переспорядження вочевидь. Тоді одного надводного вивели на чергування. Зараз він зайшов у пункт базування сховатись від шторму, але він готовий вийти в будь-який момент.
В ОК "Південь, розказали, що військові країни-агресора під час масованої дронової та ракетної атаки на Україну 9 березня випробовували протиповітряну оборону. Зокрема, ворог вишукував системи MIM-104 Patriot.
Фото: Слово і діло