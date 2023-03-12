У Чорному морі 5 російських кораблів на чергуванні

Російський флот збільшив кількість флоту на чергуванні. Українські військові фіксують 5 ворожих кораблів.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України.

"Станом на 12.03.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів. В Азовському морі — 1 ворожий корабель", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства оборони України, у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до 7 ворожих кораблів, з них 3 носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Зазначимо, вранці штормова погода змусила російські кораблі покинути бойові позиції. Але загроза ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, напередодні в ОК "Південь" повідомили, що протягом минулої доби росіяни тримали один ракетоносій. Спочатку після відстрілювання, в рамках масованої ракетної атаки вони позаводили всі ракетоносії, для переспорядження вочевидь. Тоді одного надводного вивели на чергування. Зараз він зайшов у пункт базування сховатись від шторму, але він готовий вийти в будь-який момент.

В ОК "Південь, розказали, що військові країни-агресора під час масованої дронової та ракетної атаки на Україну 9 березня випробовували протиповітряну оборону. Зокрема, ворог вишукував системи MIM-104 Patriot.

Фото: Слово і діло