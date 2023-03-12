Вражеские корабли дежурят в Черном море
Российский флот увеличил количество флота на дежурстве. Украинские военные фиксируют 5 вражеских кораблей.
Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины.
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"По состоянию на 12.03.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей. В Азовском море — 1 вражеский корабль", — говорится в сообщении.
По информации Министерства обороны Украины, в Средиземном море уменьшена численность группировки до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.
Отметим, утром штормовая погода заставила российские корабли покинуть боевые позиции. Но угроза ракетных ударов остается высокой.
Напомним, накануне в ОК "Юг" сообщили, что за прошедшие сутки россияне держали один ракетоноситель. Сначала после отстреливания, в рамках массированной ракетной атаки они привели все ракетоносители, для переснаряжения явно. Тогда одного надводного вывели на дежурство. Сейчас он зашел в пункт базирования укрыться от шторма, но готов выйти в любой момент.
В ОК "Юг" рассказали, что военные страны-агрессора во время массированной дроновой и ракетной атаки на Украину 9 марта испытывали противовоздушную оборону. В частности, враг изыскивал системы MIM-104 Patriot.
Фото:Слово и дело