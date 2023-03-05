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Загроза ракетних ударів: у Чорному морі 4 ворожих ракетоносії

5 березня 2023 10:25
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Беженар Тетяна
журналіст
Кількість кораблів у Чорному морі - Гуменюк
Загальний залп понад 20 калібрів
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожих ракетоносії. Серед них два надводні та два підводні човни, пуски ракет з яких досить складно виявляти українським силам ППО.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"Корабельне угруповування складається із 16 кораблів ворожих флоту серед яких  4 ракетоносії: два надводні та ще два  підводні. Це означає, що до залпу можуть бути готові понад 20 калібрів. Це потужний потенціал, який говорить про можливість нанесення ракетного удару у будь-який момент, бо кораблі споряджені, готові та знаходяться на бойовому чергуванні", —  зазначила Наталія Гуменюк.

Зважаючи на загрозу ракетного удару у будь-який момент, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, закликала громадян уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги, не ігнорувати їх та  діяти оперативно.

Нагадаємо, за інформацією ОК "Південь", масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому. Нині ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики. Зараз у них на меті знешкоджувати нашу ППО і завдавати результативних ударів. 

 

 

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