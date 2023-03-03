Загроза ракетного удару: військові фіксують активність авіації рф
В Чорному морі поменшало ракетоносіїв. Втім розслаблятись зарано, адже наразі фіксується активність ворожої авіації.
Про це повідомляє ОК "Південь".
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Корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує перебувати в ракетобезпечному для себе районі, динамічно змінюючи свій склад. Станом на 12.00 в Чорному морі зафіксовано 13 кораблів, серед яких 2 підводних ракетоносії, загальний залп — до 8 ракет "Калібр".
"Активність ворожої авіації свідчить про готовність до застосування, як ракет повітряного базування, так і морського. Заведені в пункти базування надводні ракетоносії готові до застосування і можуть бути виведені на бойовий курс досить оперативно. Тож, загроза ракетного удару залишається", — йдеться в повідомленні.
Як зазначила речниця ОК "Південь", масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики. Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів.
Тим часом ліквідація наслідків ракетного удару у Запоріжжі проводиться одночасно у декількох напрямках. Рятувальники шукають постраждалих та демонтують зруйновані конструкції будинку, а комунальники — прибирають рештки. Кількість людей, які загинули внаслідок російського ракетного удару збільшилась до п'яти.
Нагадаємо, починаючи з осені 2022 року, об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні постійно піддавалися атакам з боку ворога за допомогою ракет, снарядів та ударних дронів. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури Миколаївської та Одеської областей завдано 115,2 мільйона гривень збитків.