Угроза ракетного удара: военные фиксируют активность авиации рф
В Черном море стало меньше ракетоносителей. Впрочем, расслабляться рано, ведь сейчас фиксируется активность вражеской авиации.
Об этом сообщает ОК "Юг".
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Корабельная группировка врага в Черном море продолжает находиться в ракетобезопасном для себя районе, динамично меняя свой состав. По состоянию на 12.00 в Черном море зафиксировано 13 кораблей, среди которых 2 подводных ракетоносителя, общий залп — до 8 ракет "Калибр".
"Активность вражеской авиации свидетельствует о готовности к применению как ракет воздушного базирования, так и морского. Заведенные в пункты базирования надводные ракетоносители готовы к применению и могут быть выведены на боевой курс достаточно оперативно. Поэтому угроза ракетного удара остается", — говорится в сообщении.
Как отметила спикер ОК "Юг", массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики. Сейчас они хотят и обезвреживать наше ПВО, и наносить результативные удары.
Между тем, ликвидация последствий ракетного удара в Запорожье проводится одновременно в нескольких направлениях. Спасатели ищут пострадавших и демонтируют разрушенные конструкции дома, а коммунальщики убирают остатки. Число погибших в результате российского ракетного удара увеличилось до пяти.
Напомним, начиная с осени 2022 года, объекты энергетической инфраструктуры в Украине постоянно подвергались атакам со стороны врага с помощью ракет, снарядов и ударных дронов. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры Николаевской и Одесской областей нанесено 115,2 миллиона гривен ущерба.