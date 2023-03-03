Скільки кораблів рф в Чорному морі

В Чорному морі зменшилась кількість ракетоносіїв, втім загроза не минула
Зранку, 3 березня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Ворог тримає напоготові ракетоносії, тож не слід ігнорувати сигнал небезпеки.
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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"У Чорному морі 3 ворожих ракетоносії. Можливий загальний залп — 16 "калібрів"", — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, речниця ОК "Південь" зауважила, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським кораблям достатньо дві-три години. Вони перебувають у пунктах базування тому можуть вийти на бойове чергування.
Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Масовані атаки в минулому
Як зазначила речниця ОК "Південь", масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики. Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів.
Зазначимо, російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країну, ні навіть Донбас, зосередилися на виснаженні України. Яку стратегію обрала росія за версією британського Міноборони — читайте в матеріалі.
Тим часом у війні росії проти України вже було три поворотних моменти. Один з них триває зараз, і це те, що ми справді можемо перемогти.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу ворожими ракетами вночі 2 березня в прифронтовому Запоріжжі був зруйнований багатоквартирний будинок. Близько другої ночі розпочалася евакуація людей. У цей район вже не вперше прилітають ворожі ракети. Про третій пережитий "приліт" та другий день народження ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла жителька зруйнованої п’ятиповерхівки Анна Прус.