Скільки кораблів рф в Чорному морі

Перебувайте в безпечних місцях

Зранку, 3 березня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Ворог тримає напоготові ракетоносії, тож не слід ігнорувати сигнал небезпеки.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У Чорному морі 3 ворожих ракетоносії. Можливий загальний залп — 16 "калібрів"", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, речниця ОК "Південь" зауважила, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським кораблям достатньо дві-три години. Вони перебувають у пунктах базування тому можуть вийти на бойове чергування.

Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Масовані атаки в минулому

Як зазначила речниця ОК "Південь", масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики. Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів.

Зазначимо, російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країну, ні навіть Донбас, зосередилися на виснаженні України. Яку стратегію обрала росія за версією британського Міноборони — читайте в матеріалі.

Тим часом у війні росії проти України вже було три поворотних моменти. Один з них триває зараз, і це те, що ми справді можемо перемогти.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу ворожими ракетами вночі 2 березня в прифронтовому Запоріжжі був зруйнований багатоквартирний будинок. Близько другої ночі розпочалася евакуація людей. У цей район вже не вперше прилітають ворожі ракети. Про третій пережитий "приліт" та другий день народження ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла жителька зруйнованої п’ятиповерхівки Анна Прус.