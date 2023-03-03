Сколько кораблей рф в Черном море

В Черном море уменьшилось количество ракетоносителей, однако угроза не миновала
Утром, 3 марта, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Враг держит наготове ракетоносители, поэтому не следует игнорировать сигнал опасности.
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"В Черном море 3 вражеских ракетоносителя. Возможен общий залп — 16 "калибров"", — говорится в сообщении.
Отметим, спикер ОК "Юг" рассказала, что для выхода на боевой курс и пуска ракет российским кораблям достаточно два-три часа. Они находятся в пунктах базирования и могут выйти на боевое дежурство.
Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.
Массированные атаки в прошлом
Как отметила спикер ОК "Юг", массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики. Сейчас они хотят и обезвреживать наше ПВО, и наносить результативные удары.
Отметим, российское руководство снова меняет свои планы по войне в Украине. Сейчас оккупационные войска, которым не удалось захватить ни всю страну, ни даже Донбасс, сосредоточились на истощении Украины. Какую стратегию выбрала россия по версии британского Минобороны — читайте в материале.
Тем временем в войне россии против Украины уже было три поворотных момента. Один из них продолжается сейчас, и это то, что мы действительно можем победить.
Напомним, в результате обстрела вражескими ракетами ночью 2 марта в прифронтовом Запорожье был разрушен многоквартирный дом. Около двух ночи началась эвакуация людей. В этот район уже не в первый раз прилетают вражеские ракеты. О третьем пережитом "прилете" и втором дне рождения эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала жительница разрушенной пятиэтажки Анна Прус.