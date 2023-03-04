В Чорному морі побільшало кораблів: яку загрозу вони несуть

Ворог може застосовувати й дрони

Ситуація в Чорному морі динамічно змінюється протягом дня. Втім наразі окупанти вивели на бойове чергування 16 кораблів.

Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Серед 16 кораблів військові зафіксували три ракетоносії: два підводних та один надводний. На їхньому борту може знаходиться до 16 "калібрів".

"До речі, туди сюди вештається цей надводний ракетоносій, оскільки є певна думка про те, що він заходив для переспорядження. Ми говоримо про те, що вони тримають у напруженні населення та сили оборони оскільки така масована корабельна кампанія, яка перебуває в морі може використовувати і безпілотні розвідники, і безпілотні дрони: надводні і підводні", — сказала Наталя Гуменюк.

Як зазначила речниця ОК "Південь", масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики. Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів.

Тим часом паузи між ракетними ударами збільшились. Це можуть бути не просто технічні, регламентні моменти. Це, за словами Сергія Братчука, може свідчити про те, що потенціал рф стає набагато нижчим.

Нагадаємо, починаючи з осені 2022 року, об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні постійно піддавалися атакам з боку ворога за допомогою ракет, снарядів та ударних дронів. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури Миколаївської та Одеської областей завдано 115,2 мільйона гривень збитків.