В Черном море стало больше кораблей: какую угрозу они несут

Враг может применять и дроны

Ситуация в Черном море динамично изменяется в течение дня. Впрочем, оккупанты вывели на боевое дежурство 16 кораблей.

Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Среди 16 кораблей военные зафиксировали три ракетоносителя: два подводных и один надводный. На их борту может находиться до 16 "калибров".

"Кстати, туда-сюда бродит этот надводный ракетоноситель, поскольку есть определенное мнение, что он заходил для переснаряжения. Мы говорим, что они держат в напряжении населения и силы обороны, поскольку такая массированная корабельная кампания, которая находится в море, может использовать и беспилотные разведчики и беспилотные дроны: надводные и подводные", — сказала Наталья Гуменюк.

Как отметила спикер ОК "Юг", массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики. Сейчас они хотят и обезвреживать наше ПВО, и наносить результативные удары.

Тем временем паузы между ракетными ударами увеличились. Это могут быть не просто технические, регламентные моменты. Это, по словам Сергея Братчука, может свидетельствовать, что потенциал россии становится намного ниже.

Напомним, начиная с осени 2022 года, объекты энергетической инфраструктуры в Украине постоянно подвергались атакам со стороны врага с помощью ракет, снарядов и ударных дронов. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры Николаевской и Одесской областей нанесено 115,2 миллиона гривен ущерба.