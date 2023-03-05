Количество кораблей в Черном море – Гуменюк

Угроза ракетных ударов: в Черном море 4 вражеских ракетоносителя
В Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских ракетоносителя. Среди них две надводные и две подводные лодки, пуски ракет с которых довольно сложно выявлять украинским силам ПВО.
Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
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"Корабельная группировка состоит из 16 кораблей вражеских флота, среди которых 4 ракетоносителя: два надводных и еще два подводных. Это означает, что к залпу могут быть готовы более 20 калибров. Это мощный потенциал, который говорит о возможности нанесения ракетного удара в любой момент, потому что корабли снаряжены, готовы и находятся на боевом дежурстве", — отметила Наталья Гуменюк.
Учитывая угрозу ракетного удара в любой момент, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины призвала граждан внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги, не игнорировать их и действовать оперативно.
Напомним, по информации ОК "Юг", массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом. В настоящее время враг находится на этапе поиска новой тактики. Сейчас у них цель обезвреживать наше ПВО и наносить результативные удары.