В Черном море ракетоноситель, возможны точечные удары, — Гуменюк
По состоянию на утро в Черном море восемь кораблей россии. В настоящее время бушует шторм, поэтому враг не выводит надводные ракетоносители, впрочем, подлодка с "Калибрами" наготове.
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"В настоящее время из-за усиления шторма надводные ракетоносители заведены в пункты базирования, но враг оставил на дежурстве подводный. Это означает, что по меньшей мере четыре ракеты "Калибр" готовы к применению. То есть угроза ракетного удара остается", — отметила Наталья Гуменюк.
Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге воздушной обороны необходимо действовать быстро и оперативно.
Она также подчеркнула, что из-за шторма, девять кораблей россии маневрируют вблизи пунктов базирования, откуда враг может гипотетически совершить боевые пуски. Однако это очень опасно, поскольку в районе есть другие объекты, которые могут подвергнуться детонации. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.
Напомним, в ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.
Впрочем, российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли три мирных жителя.