В Черном море ракетоноситель, возможны точечные удары, — Гуменюк

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги

По состоянию на утро в Черном море восемь кораблей россии. В настоящее время бушует шторм, поэтому враг не выводит надводные ракетоносители, впрочем, подлодка с "Калибрами" наготове.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В настоящее время из-за усиления шторма надводные ракетоносители заведены в пункты базирования, но враг оставил на дежурстве подводный. Это означает, что по меньшей мере четыре ракеты "Калибр" готовы к применению. То есть угроза ракетного удара остается", — отметила Наталья Гуменюк.

Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге воздушной обороны необходимо действовать быстро и оперативно.

Она также подчеркнула, что из-за шторма, девять кораблей россии маневрируют вблизи пунктов базирования, откуда враг может гипотетически совершить боевые пуски. Однако это очень опасно, поскольку в районе есть другие объекты, которые могут подвергнуться детонации. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, в ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.

Впрочем, российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли три мирных жителя.