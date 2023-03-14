"Рупор" одесского ПВО сообщает о пусках ракет по области
В десять утра в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается о пусках ракет. Некоторые летят в сторону Одесской области. Также местные telegram-каналы сообщают о взрывах.
Об этом сообщили в сообществе "Воздушная Тревога", основателем которого является подполковник Национальной гвардии Сергей Судец.
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Пренебрегать сигналами воздушной тревоги категорически запрещено, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь. В зависимости от вида вооружения, которое военные россии выпустили по Одесчине, у людей есть разное количество времени, чтобы успеть скрыться.
"Если это Каспийский бассейн — самолеты, то есть где-то 40 минут, уведомление дается за пол часа. Если это у нас, черноморский регион, то есть самолеты из Крыма или работает вражеский флот, это "Калибры", до 10 минут у людей есть пускают ракеты типа "Х", так они долетают и летят медленнее. Бывают запуски "Искандеров" с херсонского направления. Там сложнее, там очень мало времени. Для военных мало времени, для людей еще меньше", — отмечал Сергей Судец.
Угроза с моря
По состоянию на утро в Черном море восемь кораблей россии. В настоящее время бушует шторм, поэтому враг не выводит надводные ракетоносители, впрочем, подлодка с "калибрами" наготове. Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге воздушной обороны необходимо действовать быстро и оперативно.