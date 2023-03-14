Военные рф начали использовать противорадарные ракеты — Ким
Кафиры сейчас выискивают новую тактику. Их главная цель — выявить местоположение украинской ПВО.
Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.
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"Те ракеты, которые сейчас часто по одной обстреливают с севера и с юга с воздуха, — скорее всего, противорадарные. Ищут наше ПВО, а найдут лишь то, что сейчас без соли доедают", — написал Виталий Ким.
Обстрелы Украины
Напомним, сегодня в десять утра в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пусках ракет. Некоторые из них могли лететь в сторону Одесской области. Также местные telegram-каналы сообщали о взрывах. Военные еще не подтверждали и не опровергали эту информацию.
Тем временем утром, 14 марта, российские кафиры осуществили ракетный обстрел центральной части Краматорска. Они попали в многоквартирный дом. Из-под завалов извлечены четыре раненых. Один пострадавший скончался в больнице, еще троим гражданам оказана медицинская помощь. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Число пострадавших еще устанавливается.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населённые пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли три мирных жителя.
Угроза с моря
По состоянию на утро в Черном море восемь кораблей россии. В настоящее время бушует шторм, поэтому враг не выводит надводные ракетоносители, впрочем, подлодка с "калибрами" наготове. Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге воздушной обороны необходимо действовать быстро и оперативно.
Фото BBC